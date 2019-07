Sono gravi le condizioni di un pensionato di 80 anni, che questo pomeriggio è stato investito da un'automobile in corso Principe Oddone. Intorno alle 17 l'anziano è stato travolto da un mezzo, finendo rovinosamente a terra.

Il suo stato di salute, che in un primo momento non sembrava critico, si è aggravato repentinamente. L'uomo è stato trasportato dal 118 all'ospedale Maria Vittoria, dove si trova attualmente ricoverato in rianimazione.