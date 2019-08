Sul calendario appuntava i progressi delle sue piante. Di Marijuana. Arrestato

Come ogni bravo contadino, seguiva la crescita delle sue piante, annotava sul calendario i progressi, si premurava che non mancasse loro nulla per svilupparsi rigogliose. Solo che le piante erano di marijuana. E' così finito in manette con l'accusa di produzione, detenzione e traffico di stupefacenti un 48enne incensurato di Mirafiori.

L'uomo, con qualche problema finanziario, per far cassa ha deciso di improvvisarsi “coltivatore diretto” di marijuana. Ha acquistato sul web ogni sorta di attrezzatura e, nel salotto di casa sua, spostati divani e tavolini, ha attrezzato una vera e propria serra, con tanto di lampade UV, concimi e ventilatori. Puntuale e attento, sulle date di un calendario appunta i passaggi necessari: quando irrigare, quando detergere le piante e quando provvedere al concime. In base a quanto si evince dagli appunti, a settembre avrebbe provveduto al raccolto.