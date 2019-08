Lavori Smat, via Bazzi chiusa al traffico dal 9 al 12 agosto

Proseguono intanto gli altri cantieri della Società Metropolitana Acque Torino che prevedono limitazioni alla viabilità in via Lascaris, tra le vie San Francesco D’Assisi e Arsenale (fino al 12 agosto); in via Principe Tommaso, tra le vie Galliari e Berthollet, (fino al 23 agosto); in via Foggia, tra Lungo Dora Firenze e corso Palermo (fino al 28 agosto); in via Oulx, tra le vie Borgone e Beaulard (fino al 30 agosto), nel controviale di corso Peschiera sul ramo di collegamento con via Bardonecchia (fino al 27 settembre).