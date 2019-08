Sporcizia, pavimentazione dissestata, vegetazione fuori controllo: Magliano (Moderati) denuncia il degrado del quartiere Aeronautica

La sporcizia si accumula sui marciapiedi del Quartiere Aeronautica, quasi al confine con Grugliasco, territorio della Circoscrizione 3. Radici, arbusti e vegetazione incolta rendono difficile il transito per i pedoni. La pavimentazione è in molti tratti in condizioni pietose.

A denunciare lo stato di degrado che si incontra nelle vie Crea, Chambery, Eritrea, Adamello e limitrofe è il capogruppo dei Moderati in Consiglio Comunale, Silvio Magliano: "I problemi sono gli stessi da almeno due anni a questa parte, nonostante le promesse ricevute dalla Giunta, a inizio 2018, in risposta alla mia precedente interpellanza sul tema".

"Intende l'Amministrazione intervenire? - si chiede Magliano - Intensificheremo i passaggi di Amiat? Faremo qualcosa per la manutenzione del verde e dell'asfalto? Abbiamo provveduto a intimare ai frontisti di compiere il loro dovere in termini di pulizia e manutenzione? Questi e altri gli interrogativi a proposito dei quali mi aspetto una risposta a settembre, quando si discuterà la mia nuova interpellanza sull'argomento".