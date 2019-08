Tragedia in val Soana durante un'escursione in cerca di funghi: muore un uomo di 66 anni

Tragedia questa mattina nei boschi della Val Soana. A Ingria, un uomo di 66 anni - R.S. originario di Rivarolo - è stato trovato morto dagli uomini del soccorso alpino dopo che l'amico che con lui era partito per un'escursione in cerca di funghi ha lanciato l'allarme.



Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe avuto un malore e sarebbe caduto per alcuni metri in località Monbianco. I soccorritori - sul posto sono intervenuti anche i carabinieri - hanno raggiunto il corpo, ma non è stato possibile fare nulla se non constatarne il decesso.