Domenica porte aperte al Canile di Torino

Porte aperte domenica al Canile Rifugio del Comune di Torino in Strada Cuorgnè 139. “Un evento” – ha spiegato l’assessore comunale all’Ambiente Alberto Unia in un video su Facebook – “che si inserisce in una serie di iniziative per sensibilizzare all’adozione dei quattro zampe”.

La vera novità è che l’apertura dell’8 settembre sarà solo la prima, di tante altre, che si svolgeranno ogni quindici giorni. “Una domenica sì e una no – ha spiegato Unia -il pubblico, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17.30, potrà visitare la struttura, vedere e adottare cani e gatti che hanno bisogno di una famiglia”.

Giovedì 19 settembre, dalle 15 alle 17, è previsto l’incontro “Alieni da compagnia”. L’appuntamento, prima di una serie, sarà dedicato agli animali da compagnia considerati “non convenzionali” come le tartarughe.