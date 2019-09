Recuperati due escursionisti dispersi a Lanzo e in Val di Susa

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Chialamberto, comune della Val Grande sopra Lanzo Torinese, per soccorrere un escursionista disperso mentre cercava funghi. Dopo aver ricevuto una sua chiamata, l'elicottero Drago 66 del reparto volo Piemonte ha individuato il malcapitato, mentre, a terra, lo raggiungevano la squadra volontari di Mathi e quella dei SAF. Un soccorritore calato con il verricello ha quindi assicurato con un imbragatura l'uomo, riportandolo a valle in buone condizioni.

Intorno alle 13 stesso tipo d'intervento per un escursionista che aveva perso il sentiero sopra Bruzolo, in Val di Susa. Da terra squadra la volontari di Borgone di Susa, dal cielo il Drago 66. L'uomo è stato verricellato a bordo e riportato in buone condizioni in un luogo sicuro.