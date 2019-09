Incidente in via Pietro Micca, moto scivola sulla benzina persa dal bus: disagi al traffico in centro

Incidente, pochi minuti dopo le ore 11, in centro a Torino, in via Pietro Micca.

Una motocicletta è scivolata sulla benzina persa dal bus della Gtt che era passato poco prima. Il fatto avvenuto davanti allo storico bar Norman: per fortuna non pare nulla di grave per il centauro.

La perdita di gasolio del mezzo Gtt ha causato diversi disagi al traffico veicolare su via Milano: da via Quattro Marzo fino a piazza Solferino il tratto è stato chiuso per alcune ore. La pulizia è partita da piazza della Repubblica e nelle prossime ore arriverà fino al luogo dell’incidente.

Presenti tracce di gasolio e un forte odore di carburante proprio davanti a Palazzo Civico.