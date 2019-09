Cirio: "Orientare la formazione dei ragazzi sulle necessità delle aziende: anche a questo serve l'autonomia"

"Dovrei convocare tutti i presidi del mio Piemonte per dire loro di "piegare" i curriculum dei nostri ragazzi sul tema dell'elettrico, visto che lì si stanno orientando le necessità delle aziende, FCA in testa. Se ci fosse maggiore autonomia questo sarebbe possibile, molto più di adesso". Alberto Cirio, governatore del Piemonte, punta su un argomento particolarmente caro alla platea degli industriali Torinesi quando prende la parola all'Assemblea annuale ospitata a TNE.

Accanto a lui, il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia. E l'autonomia è stato il filo conduttore di tutta la giornata torinese del neo titolare del dicastero. "Il Piemonte non è più marginale rispetto al dibattito sui rapporti tra regioni e Stato Centrale - sottolinea il governatore - e questo è un bene. Ma l'autonomia che chiediamo non ha nulla di ciò che viene additato come indipendentismo o simili obiettivi. Domani lo dirò anche al presidente Mattarella".