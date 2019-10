Viabilità, chiusure sulla provinciale 47 della val Soana e sulla 206 di San Giorio

Strada provinciale n. 47 della ʺVal Soanaʺ.

La Smat deve eseguire lavori sulla rete fognaria lungo la sp. 47 della ʺVal Soanaʺ nel comune di Pont Canavese; pertanto al circolazione sarà sospesa per tutti gli utenti nel tratto compreso tra il km 0+600 e il km 0+800, dall’8 al 31 ottobre 2019 dalle 23 alle 5, escluso sabato e festivi.

Strada provinciale n. 206 “di San Giorio”

Il comune di San Giorio deve procedere alla realizzazione degli interventi urgenti di ricostruzione del collettore fognario intercomunale con esecuzione di attraversamento stradale lungo la sp. 206 dal km. 0+140 al km 0+225, nel centro abitato di San Giorio. Pertanto dal 3 al 9 ottobre 2019 dalle 8.30 alle 18.30 dei giorni lavorativi sarà istituito un divieto di transito dal km 0+000 al km. 0+500, cioè dalla Strada per Vernetto alla Via dei combattenti con deviazione della viabilità su strade locali presenti in loco e con posizionamento di segnaletica di preavviso.