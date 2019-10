Un laboratorio d'innovazione al Campus ONU di Torino: venerdì workshop con Appendino e Pisano

Obiettivo aprire nella città della Mole un nuovo centro di ricerca nell’ambito di UNTIL Lab (United Nation Technology Innovation Lab), il programma delle Nazioni Unite finalizzato allo studio, alla progettazione e all’adozione di soluzioni tecnologiche avanzate.

Questo l’oggetto di un workshop che sarà ospitato nella mattinata di venerdì 11 ottobre (dalle 9 alle 13), all’International Training Centre ILO (Viale Maestri del Lavoro 10, Torino) e a cui prenderanno parte la sindaca Chiara Appendino, la ministra all’Innovazione tecnologica e digitalizzazione, Paola Pisano, e Marco Pironti, assessore a Innovazione e Smart City della Città di Torino.

UNTIL lab - attraverso l’impiego di tecnologie all'avanguardia come blockchain, artificial intelligence, internet of things, fintech, drones e autonomous mobility - mira a sviluppare e favorire l’utilizzo di soluzioni innovative per rispondere alle sfide dello sviluppo sostenibile.

Di seguito il programma dettagliato

09:15 – 09:20 Welcome Note - Atefeh Riazi, Assistant Secretary General, Chief Information Technology Officer, United Nations (video message)

09:20 – 09:25 Welcome Note - Marco Pironti, Deputy Mayor for Innovation and Smart City at Turin Council

09:25 – 09:30 Welcome Note - Andreas Klemmer, Director, Training (ICT-ILO) on behalf of Mr. Liu ITC Director

09:30 – 09:35 Welcome Note - Bettina Bartsiotas, Director, United Nations Crime Research Institute (UNICRI)

09:35 – 09:40 Welcome Note - Jafar Javan, Director, UN Staff College

09:40 – 10:20 Maurizio Maria Gazzola, Chief Strategic Solutions, Head of the United Nations Technology Innovation Lab (UNTIL) Programme, with the participation of:

● Bettina Bartsiotas, Director, United Nations Crime Research Institute (UNICRI)

● Parham Vasaiely, Director, Autonomous Driving, APTIV

● Glenn Svensson, Vice-President Innovation EMEA, SAP

10:20 – 10:40 Chiara Appendino, Mayor of Turin - how could Turin leverage UNTIL

10:40 – 11:00 Break

11:00 – 12:15 SDGs and Technology Innovation - Round Table :

Moderator: Kire Ilioski, Director, United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)

● SDG10 - Social inclusion and the new social model – Laura Orestano, CEO, SocialFare SEED

● SDG 8 – Accelerating 21th Century learning and the Future of Work – Tom Wambeke, Chief Learning Innovation at ITC-ILO

● SDG 9 - Industry 4.0 – Industry, Innovation & Infrastructure – Dario Gallina, President, Unione Industriale Torino

● SDG 11 - Smart Cities & mobility – Massimo Martinotti, Head of Mobility Solutions, Italdesign

● SDG4 - Quality Education – Paolo Mulassano, Chief Innovation Officer, Compagnia di San Paolo

12:15 – 12:20 Closing Remarks – Maurizio Maria Gazzola, Head UNTIL Programme