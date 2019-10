Si ribalta con l'auto sulla statale del Monginevro: in codice rosso al CTO con l'elisoccorso

Grave incidente questa mattina in bassa Val di Susa. Erano le 8.30 quando una vettura, per motivi e secondo una dinamica ancora da ricostruire, è sfuggita al controllo del conducente ribaltandosi lungo la strada provinciale 24 del Monginevro, nel territorio del Comune di Caprie.



Al volante della macchina si trovava una donna di circa 30 anni. Subito è scattata la macchina dei soccorsi. L'automobilista è stata portata in codice rosso al CTO con l'elisoccorso del 118 ed è stata affidata alle cure dei medici.