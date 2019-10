Un'altra piccola buona notizia per la bimba investita a Chieri da un suv martedì 8 ottobre, di fronte al suo asilo. La bambina è uscita dalla Rianimazione del Regina Margherita per essere trasferita in Neurochirurgia, nel reparto diretto dalla dottoressa Paola Peretta.

La bimba si sta lentamente e progressivamente risvegliando, ma allo stato attuale non è ancora cosciente. Per questo motivo i medici non si sbilanciano e la prognosi resta riservata.