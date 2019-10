No alla censura, CasaPound imbavaglia le statue a Torino e in oltre cento città italiane

Un bavaglio apposto dai militanti di CasaPound sulle statue del centro di Torino e in tutta Italia. È questa la simbolica protesta di CasaPound a 40 giorni dalla disattivazione delle sue pagine e dei profili dei suoi attivisti da parte delle piattaforme Facebook e Instagram e in attesa della prima udienza della causa intentata contro i siti di Mark Zuckerberg, fissata per il 13 novembre.