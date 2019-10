Limitazioni al transito per i mezzi pesanti sul Viadotto 25 Aprile e sul Ponte Camillo Olivetti di Ivrea

A seguito delle prove di carico effettuate sul Viadotto 25 Aprile (conosciuto come Terzo Ponte) e delle risultanze della perizia effettuata sul Ponte Camillo Olivetti di Ivrea, si renderà necessario vietare il transito sulle suddette arterie ai mezzi che superano, a pieno carico, le 26 tonnellate per il Terzo Ponte e le 25 tonnellate per il Ponte Camillo Olivetti e Lungo Dora.

Si precisa che tali limitazioni sono legate ai criteri costruttivi in essere nei periodi di edificazione delle strutture. Nei prossimi giorni verrà emessa l’ordinanza e installata la relativa segnaletica.