Maltempo, riattivato con limitazioni di velocità il treno Genova-Torino

Riattivata dalle 6 di questa mattina la circolazione sulla linea Genova–Torino (così come quella sulla Genova-Milano), dopo il forte maltempo delle scorse ore.

Linea Milano - Genova: traffico rallentato dalle ore 5:45 per condizioni meteo critiche

Il programma completo dei treni in circolazione è disponibile su trenitalia.com. Dettaglio treni cancellati e modificati:

Rimane interrotta la circolazione sulla Genova – Acqui tra Ovada e Campoligure, tratta in cui è stato istituito un servizio sostitutivo con bus. Le squadre tecniche di RFI, composte da oltre 60 tecnici, sono ancora al lavoro per ripristinare la piena efficienza dell’infrastruttura.

Intanto, la Protezione civile della Regione Piemonte annuncia che il bollettino meteorologico-idraulico emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte continua a evidenziare condizioni di marcato maltempo nei settori sud-orientale e settentrionale. In particolare, una struttura formatasi sul Golfo Ligure continua a stazionare sul Piemonte sud-orientale determinando precipitazioni localmente molto intense. Fenomeni a carattere temporalesco si stanno osservando sul basso Alessandrino ed hanno causato incrementi significativi dei bacini di Orba, che ha raggiunto e superato il livello di pericolo a Casalcermelli.

Incrementi sostanziali nei livelli idrometrici si sono evidenziati sino alla confluenza con il Bormida in Alessandria. Le strutture locali di Protezione civile sono allertate e stanno monitorando l’evoluzione della situazione.

La Sala operativa della Protezione civile continua a seguire l’evolversi del maltempo che nelle ultime ore ha colpito in particolare il basso Alessandrino oltre che il Verbano. Circa 40 Comuni hanno dissesti localizzati con smottamenti e allagamenti. Il sistema è attivo con invio di uomini, mezzi (motopompe, gruppi elettrogeni, sacchetti di sabbia) forniti ai Comuni. Alcuni disservizi si sono verificati sulla rete telefonica. L’Enel ha segnalato interruzioni delle forniture elettriche in diversi Comuni dell’Alessandrino, non immediatamente ripristinabili dai tecnici a causa dei problemi della viabilità.