Gelati Pepino 1884 in mostra a Montecarlo

Si è appena conclusa la XIX Settimana della Lingua italiana nel mondo. Settimana che sottolinea l’apprezzamento, non solo della lingua, ma di tutto ciò che riguarda il nostro Paese.

Il paesaggio, la cultura e le eccellenze che abbracciano molti settori, come l’arte, i manufatti e i prodotti del territorio, diventano quindi traino per un paese che occupa, sempre più, un posto privilegiato nel cuore di visitatori e turisti che approdano nelle nostre terre.

L’associazione Dante Alighieri, Comitato di Monaco, che quest’anno festeggia i quarant’anni di attività nel Principato, ha allestito, nella Salle d’Exposition du Quai Antoine 1er, inaugurata da S.A.R. la Principessa di Hannover, un’interessante esposizione fotografica di Amedeo M. Turello, visitabile fino al 10 novembre, dal titolo “Ritratti e Paesaggi. L’Italia sul palcoscenico”. Il progetto nasce dalla necessità di mettere sotto i riflettori l’Italia che amiamo e che amano anche all’estero, puntando l’obiettivo sul fascino dei suoi paesaggi, ma anche sul volto dei protagonisti dell’industria, dell’economia, solide realtà che fanno grande la nostra nazione nel mondo.

Edoardo Cavagnino, presidente di Gelati Pepino 1884 storica azienda torinese, membro fondatore di EBT (Exclusive Brands Torino), nonché Ambasciatore del Principato di Monaco per il Turismo d'Affari, è l’unico italiano rappresentante l’industria del gelato, ritratto dal famoso fotografo e quindi presente nella mostra. Un paio di significativi scatti per mettere in evidenza una delle migliori realtà del nostro territorio, della nostra città. Scatti che raccontano un’azienda che trae insegnamento dall’esperienza che, con forti radici e riconosciuta da sempre per l’elevato standard qualitativo dei propri prodotti, volge uno sguardo interessato e attento al futuro, all’innovazione.

Anche altri membri di Exclusive Brand Torino sono stati ritratti da Amedeo M. Turello, e hanno scelto come sfondo gli storici arredi della Gelateria Pepino o la meravigliosa piazza Carignano, dove la gelateria ha sede.