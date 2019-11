Multe ai monopattini, si dimette il comandante dei Vigili di Torino Bezzon

Il comandante dei vigili di Torino Emiliano Bezzon si è dimesso. Il numero uno dei Civich ha mandato una mail interna ai colleghi annunciando di aver consegnato una lettera questa mattina alla sindaca Chiara Appendino, nella quale annuncia la volontà di lasciare l'incarico. Contestualmente, Bezzon ha consegnato all'ufficio protocollo le sue dimissioni.

Un addio che arriva a seguito delle polemiche per le multe comminate ai monopattini nella scorsa settimana, che gli erano valsi duri attacchi da parte del Movimento 5 Stelle. Oggi pomeriggio la sindaca Appendino in Consiglio comunale, fornirà comunicazioni su Bezzon.

Ad esprimere dispiacere per le dimissioni il consigliere del M5S Marco Chessa, che aggiunge: "ritengo che se il Comandante non avesse un buon rapporto con l'amministrazione abbia fatto bene a prendere questa decisione. Urge però un chiaro confronto per capire cosa non abbia funzionato e cosa ci abbia portato a questa situazione", conclude l'esponente pentastellato.

Per il capogruppo comunale della Lega Fabrizio Ricca il comandante della Polizia Municipale "paga di non essersi piegato a una narrazione meramente politica che parlava di monopattini e mobilità alternativa, senza essersi minimamente preoccupata di adeguare le norme a queste buone intenzioni". La capogruppo di Rinascita Torino Federica Scanderebech chiede che Appendino e l'assessore Lapietra non accettino le dimissioni, annunciando di aver chiesto una commissione urgente sulla normativa dei monopattini.

"Da Torino - commentano gli esponenti di FdI Maurizio Marrone e Augusta Montaruli - vanno tutti via, tranne la titolare di tutti i disastri che si chiama Appendino: le regaleremo un monopattino elettrico per andarsene".

“Le dimissioni del comandante dei vigili di Torino rappresentano un’altra sconfitta del sindaco Appendino e della sua confusionaria giunta. Emiliano Bezzon sconta il caos amministrativo di questa giunta comunale, che ha promosso l’uso dei monopattini, senza aver pensato a regolarne la circolazione”. Così Roberto Rosso, capogruppo in Comune di Fratelli d’Italia.

“Con le dimissioni del Comandante della Polizia Municipale di Torino, dopo Giordana, Montanari, Pasquaretta solo per citare alcuni nomi, si allunga ancora la lista delle persone che hanno dovuto lasciare l’incarico a causa della malafede e dell'incompetenza di Chiara Appendino": è quanto dichiara Silvia Fregolent, deputato di Italia Viva, sulle dimissioni del comandante della Polizia municipale Emiliano Bezzon.