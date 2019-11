Bimbo disabile muore durante il trasporto, la Procura di Torino apre un'inchiesta

La procura di Torino ha aperto un fascicolo di inchiesta sulla morte di un bambino di anni, di origini marocchine, avvenuta giovedì scorso, mentre veniva accompagnato presso una ludoteca di Torino con un furgone attrezzato per il trasporto disabili.

Le indagini sono coordinate dal pm Paolo Cappelli. Il fascicolo è per omicidio colposo a carico di ignoti. Si vuole capire se vi siano state responsabilità da parte di qualcuno, sia nel trasporto su un furgone attrezzato che una volta arrivato a destinazione, nel posizionamento del piccolo sulla carrozzella, in quanto, secondo gli esiti dell'autopsia eseguita lunedì 18, è morto per un rigurgito.

Partito dall'elementare che frequentava giovedì 14 novembre, all'ora di pranzo, non è mai arrivato a destinazione. E' deceduto poco dopo le 11 durante il tragitto. Il personale a bordo ha provato a chiamare i soccorsi, ma stato tutto inutile. Per fare chiarezza sulla vicenda, la procura di Torino ha aperto un'inchiesta.

Al momento non ci sono indagati, ma gli accertamenti proseguono per escludere eventuali responsabilità degli operatori che in quel momento avevano in carico il bambino.