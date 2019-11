Giovedì 28 novembre torna l'appuntamento con il Salone dell’Orientamento Scolastico a Carmagnola

La scelta della scuola superiore non è mai un momento semplice per gli studenti e le famiglie. Per orientarsi nel vasto panorama dell’offerta di istruzione secondaria superiore e agevolare i giovani nella scelta del percorso di studio più adeguato ormai da diversi anni viene organizzato, nel territorio carmagnolese, Orientarsi, Salone dell’Orientamento Scolastico.

L’appuntamento quest’anno è per giovedì 28 novembre, dalle ore 9,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 presso il Salone Polivalente di piazza Italia. L’iniziativa, organizzata dall’Assessorato all’Istruzione del Comune di Carmagnola, consentirà agli studenti della scuola media di conoscere la vasta offerta di percorsi formativi sul territorio e nei territori limitrofi con la possibilità di incontrare docenti e formatori. Saranno presenti gli stand delle scuole superiori e delle agenzie formative.

Come già lo scorso anno, dalle 14,30 alle 16,30 sarà possibile giocare a “La città dei mestieri”, il gioco educativo proposto dall’Informagiovani e Lavoro del Comune di Carmagnola, in collaborazione con la Cooperativa Orso. Il gioco si propone in modo ludico di far avvicinare i giovani al mondo del lavoro: gli studenti potranno conoscere nuovi mestieri, ampliare le loro conoscenze su altri già conosciuti e riflettere sulla formazione e sulle competenze necessarie per svolgere determinate professioni. Il gioco può diventare un’occasione di confronto sul percorso di studio e professionale che più si avvicina alle abilità di ogni ragazzo.



Commenta l’Assessore all’Istruzione Alessandro Cammarata: “La scelta del percorso scolastico è un momento delicato in ogni famiglia, mi auguro che il salone Orientarsi possa agevolare i giovani offrendo una vasta panoramica dell’offerta formativa del territorio e non solo. Il salone dell’orientamento è un evento organizzato dal Comune di Carmagnola per offrire supporto alle famiglie e avvicinare in modo diretto studenti e scuole. La scelta consapevole del percorso scolastico è fondamentale per prevenire i fenomeni della dispersione e consentire agli studenti di affrontare con serenità un percorso formativo che valorizzi le capacità di ognuno”.