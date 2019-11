Carabiniere travolto da un vettura a Cumiana, ricoverato in gravi condizioni al Cto

Rischiare di morire mentre si è in servizio. Per un uomo delle forze dell'ordine è un rischio da mettere in conto, ma in questo caso non si è trattato di una sparatoria, ma di un incidente stradale. Con un carabiniere di 23 anni della stazione di Villafranca Piemonte in gravi condizioni da ieri sera.

Il fatto è successo in strada Piossasco a Cumiana. Il militare era intervenuto a seguito di un incidente, che aveva visto l'investimento di un cerbiatto, ma mentre si occupava dei rilievi è stato travolto da un'altra vettura, una Volvo V70, che è sopraggiunta in quel punto.

L’auto, guidata da una donna di 43 anni di Torino, non ha notato la presenza del veicolo dei Carabinieri e ha impattato contro la parte anteriore del mezzo di servizio. A causa dell’urto, uno dei due Carabinieri che era vicino all’auto è stato sbalzato violentemente a terra. Immediatamente soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato d’urgenza in elicottero al Cto di Torino: il militare non è in pericolo di vita, ma i medici si sono riservati la prognosi.

L’altro carabiniere e la conducente della Volvo V70 sono rimasti illesi. La donna è risultata negativa agli accertamenti etilometrici. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Pinerolo.