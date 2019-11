Fuan in rettorato: "La biblioteca del Campus non ha posti, servono i tornelli"

I rappresentanti del FUAN - Azione Universitaria questa mattina si sono riuniti in Rettorato per denunciare direttamente al Rettore la mancanza di posti per studiare all'interno della biblioteca Bobbio del Campus Luigi Einaudi e proporre l'installazione di tornelli come soluzione pratica a riguardo.

"Al Rettore abbiamo chiesto l'installazione di tornelli all'ingresso così come già avviene in altre sedi di Unito. I tornelli - prosegue Montalbano - spesso oggetto di sterili critiche, rappresentano in realtà un sistema efficace per almeno tre motivi: in primis permettono agli studenti di conoscere a priori se ci sono o meno posti disponibili per studiare; in secondo luogo, prevedendo solamente pause da 30 minuti per mantenere il posto, scoraggiano gli studenti "furbetti" ad occupare i posti con quaderni e zaini; infine, assegnano la priorità nell'accesso alla biblioteca agli studenti dell'Università di Torino, che pagano migliaia di euro di tasse ogni anno e per questo è giusto che abbiano la priorità nell'accesso alla biblioteca rispetto agli utenti esterni. A questi ultimi - conclude Montalbano - non sarebbe comunque negato l'accesso agli spazi universitari: basterebbe effettuare una semplice registrazione".