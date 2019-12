Topi d’appartamento in azione in zona Santa Rita

Svegliato dal suono del campanello di casa, guarda attraverso lo spioncino e nota due soggetti armeggiare nella serratura della porta affianco. Accade nella mattinata di martedì quando un cittadino italiano di 65 anni accompagnato da un cittadino georgiano di 26, suonano ai campanelli delle abitazioni di un condominio in Corso Siracusa.

Dall’interno di una di queste un uomo li vede e decide di non aprire ai due individui, rimanendo dietro lo spioncino ad osservarli. Questi nel frattempo suonano anche alla porta attigua e, non avendo ricevuto alcuna risposta, forzano la serratura. A questo punto, l’inquilino allerta la Polizia di Stato.

Nel mentre, l’appartamento dei vicini viene messo a soqquadro e dal suo interno trafugati un power bank, un cannello portatile a gas, oltre a dolciumi vari. Giunto sul posto, il personale della Squadra Volante interviene, bloccando il giovane ventiseienne sulle scale intento a scappare mentre il sessantacinquenne viene scoperto nei locali della mansarda, dove aveva appena occultato una busta contenente strumenti atti all’effrazione.

I due verranno arrestati in flagranza di reato per furto aggravato in abitazione.