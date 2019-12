Donna accoltellata al viso da uno straniero davanti al Sermig: è grave

Una donna, da quanto si apprende senzatetto, è stata accoltellata al viso da un cittadino straniero davanti al Sermig, l'Arsenale della Pace di Torino.

L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio, con la vittima, ferita da tre profonde coltellate, che è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale al San Giovanni Bosco. Sull'episodio indaga la polizia.

La donna accoltellata è una cittadina nigeriana di 34 anni con problemi psichici. Testimoni riferiscono di averla vista negli ultimi tempi dormire sotto la tettoia del ponte Carpanini, dove si è creata un giaciglio di fortuna con cartoni e coperte. ''Ha sempre detto che così si sente a contatto con i suoi due figli in Nigeria'', ha detto Simona Pagani, responsabile accoglienza del Sermig.

''Quattro anni fa l'abbiamo accolta e abbiamo seguito la sua richiesta di rimpatrio. Arrivato il giorno della partenza, però, non è salita sull'aereo, è scomparsa per un anno, poi è tornata e si è creata un giaciglio sotto la tettoia del ponte. Le abbiamo proposto una stanza anche da sola, ma non ha mai accettato'', ha aggiunto la Pagani, a proposito della donna.

''E' una storia faticosa la sua. Vittima di sfruttamento sessuale, ha perso lucidità, la testa non ha retto'. Spesso chiedeva ciò di cui aveva bisogno, ma di lasciare il suo posto sotto la tettoia del ponte non ne ha mai voluto sapere''.

Non è escluso che l'aggressione sia maturata tra emarginati, nel contesto di fragilità in cui viva la clochard. La donna non è comunque in pericolo di vita.