Pinerolo, coppia aggredita con mazza da baseball in piazza Foro Boario

Hanno aggredito con una mazza da baseball una coppia di conviventi a seguito di alcuni contrasti familiari. I carabinieri di Pinerolo hanno denunciato tre giovani tra i 24 e i 26 anni che ieri sera, intorno alle 19 in piazza Foro Boario, hanno colpito con violenza la coppia. All'uomo é stato diagnosticato un politrauma frontale e facciale ma non é in pericolo di vita. La donna, invece, ha riportato alcune escoriazioni.