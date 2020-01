Ruba al Lego Store di via Roma con una borsa schermata: arrestato dagli agenti della polizia municipale

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 7 gennaio, gli Agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Municipale Torino sono intervenuti in via Roma 367 ove era stato perpetrato un furto all’interno del Lego Store. Un cittadino di nazionalità rumena, 42enne, è stato notato in via Roma munito di una capiente borsa.