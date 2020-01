Comprensivo Tommaseo di Torino, il Consiglio di Stato dà ragione ai genitori: "Sì al pasto da casa in mensa"

L' Istituto Comprensivo Tommaseo di Torino sarà obbligato, da subito, a consentire il consumo del pasto da casa in mensa a 33 alunni. A stabilirlo il Consiglio di Stato, che oggi ha dato ragione ai genitori della "schiscetta" che avevano presentato ricorso.

La dirigente didattica della scuola Lorenza Patriarca aveva scelto la linea dura, vietando il panino da casa. I genitori che rifiutavano la mensa erano invitati obbligatoriamente a venire a prendere i figli in pausa pranzo.