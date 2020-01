Entro l'estate mille nuove bici di [TO]Bike: ticket-prova giornaliero da 1 euro

Entro l’estate per le strade di Torino arriveranno nuove mille biciclette di [TO]Bike. Ad annunciarlo la sindaca Chiara Appendino, in un video di Facebook. “Queste sono le nuove bici – ha spiegato – che vedrete in servizio da oggi: sappiamo che ci sono stati disagi. Si tratta oggettivamente di una ripartenza”.

A causa dei furti e danneggiamenti la flotta delle bici gialle era scesa a circa 300 unità, dalle mille iniziali: grazie a questa aggiunta saliranno a 1.300. “Rispetto a quelle vecchie – spiega Gianluca Pin, direttore commerciale [TO]Bike – sono più robuste e con il mozzo posteriore, risolvendo così il problema della caduta della catena”. “Hanno poi- continua – un bel portapacchi anteriore e la ruota più piccola, da 26: sono più scattanti”.

Per rilanciare il servizio e presentare la novità i nuovi utenti potranno provare le bici gialli con uno speciale “ticket” giornaliero da 1 euro (per 4 ore ndr). Gli abbonati invece - per tutto il mese di febbraio - pagheranno il rinnovo annuale al 50%, quindi 10 euro anziché 20.

Ma non è l’unica novità. “Nel 2020 – ha spiegato l’assessore ai Trasporti Maria Lapietra – vedremo due grandi direttrici ciclabili realizzate: dal centro di Torino verso sud e dal centro verso Collegno”. “Stanno poi iniziando – ha aggiunto – i lavori della ciclosta-zione a Porta Nuova. In più sono già stati messi 600 archetti per le bici: 150 verranno posizionati a breve e ne arriveranno poi altri 450, per un totale di 1.300 nuove postazioni per tutti”.