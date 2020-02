Tribunale di Hamm respinge il ricorso di due manager Thyssen: sconteranno 5 anni di carcere in Germania

Il Tribunale regionale superiore di Hamm in Germania ha respinto il ricorso dei due manager di Thyssenkrupp (già condannati in Italia), che ora sconteranno 5 anni di carcere in Germania: lo rende noto il tribunale del Nord Reno Westfalia.

In precedenza il tribunale di Essen aveva dichiarato esecutive le pene italiane ma le aveva adeguate al diritto tedesco, che in questi casi prevede una detenzione massima di 5 anni. I manager, accusati di omicidio colposo e incendio doloso per negligenza, avevano fatto ricorso, ma l'istanza oggi è stata respinta.

La pronuncia del tribunale di Hamm arriva a 12 anni dall'incendio a Torino. nel quale persero la vita 7 persone. Il tribunale italiano li aveva condannati in un caso a 6 anni e 10 mesi e nell'altro a 9 anni e 8 mesi.

"Finalmente una buona notizia dalla Germania che scaccia il fantasma dell'impunità per i manager tedeschi della Thyssen Krupp: anche per loro, grazie alle decisioni odierne del Tribunale di Essen, si aprono le porte del carcere", sottolinea Federico Bellono della Cgil Torino. "Si tratta di un atto di giustizia verso le famiglie dei lavoratori vittime della strage del 6 dicembre 2007, ma anche verso la Città di Torino e tutti quelli che continuano quotidianamente a subire incidenti sul lavoro, spesso mortali".

“Non si può gioire per quello che era un atto dovuto – commenta il direttore di Sicurezza e Lavoro Massimiliano Quirico – ma l'incarcerazione dei due manager tedeschi ridà dignità sociale a chi ha perso la vita sul lavoro e sembrava essere stato dimenticato da tutti".