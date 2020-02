Sotto il Comune la rabbia dei lavoratori Caat: “Ai Mercati Generali 800 lavoratori in nero, siamo stufi”

Dietro la frutta e la verdura che ogni giorno finisce sulle tavole dei torinesi vi sono i volti e le storie di centinaia di lavoratori che lavorano ai Mercati Generali, il luogo fisico da cui parte la merce che riempie scaffali e banchi dei negozi e dei mercati cittadini.

Ed è da loro che si leva un grido di rabbia proprio sotto Palazzo Civico: i lavoratori aderenti al sindacato Cobas hanno manifestato il loro malcontento per condizioni di lavoro ritenute “sempre peggiori” e “non dignitose”. La richiesta che riassume le tante istanze portate all’attenzione dell’amministrazione è quella di “legalità”. Una legalità che, a detta dei lavoratori, non sempre viene rispettata all’interno del mercato ortofrutticolo di proprietà della Regione Piemonte e del Comune di Torino.

I problemi denunciati con il presidio sono tanti: da contratti di appalto irregolari e sempre più al ribasso al lavoro nero con relativa evasione fiscale, passando per le vessazioni subite dai lavoratori e alle cooperative che aprono e chiudono in continuazione “per evadere e scaricare sull’Inps il pagamento delle liquidazioni e dei contributi dei lavoratori”. Non mancano poi le denunce in merito a presunti salari fuori regola e violazioni di diritti contrattuali quali ferie, permessi e straordinari.

Il dialogo con l’Amministrazione non manca a detta dei lavoratori, ciò che sembra però venire meno sono azioni concrete per dare una sferzata a una situazione ormai invivibile: “Sembrava ci fossero le condizioni e la volontà di andare verso una normalizzazione, costatiamo che per ora nulla è cambiato”. “Non possiamo più accettare questa illegalità che fa pagare alla collettività i costi dell’evasione delle cooperative” attacca Francesco Latorraca, coordinatore Si Cobas. “E’ ora che si risolvano davvero le problematiche del sistema Caat con fatti concreti, è ora di rompere l’inettitudine del Comune e della Direzione” conclude il rappresentante sindacale.