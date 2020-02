Scontri tra antagonisti ed esponenti del Fuan al Campus Einaudi di Torino, carica della polizia

Momenti di tensione oggi pomeriggio al Campus Einaudi, dove il Fronte universitario d'azione nazionale (Fuan) ha organizzato un volantinaggio per protestare contro un convegno ospitato all'università riguardante alcune teorie sulle foibe giudicate "revisioniste".

La polizia in tenuta antisommossa è intervenuta con una carica di alleggerimento per evitare il contatto tra antagonisti ed esponenti della destra universitaria, che hanno poi lasciato il Campus. Quattro i fermati, in merito ai quali si sta valutando come procedere: gli accertamenti sono in corso. Tre i feriti tra la digos e una macchina danneggiata.

"È inaccettabile - commenta il presidente del Fuan Andrea Montalbano - che l'università permetta un convegno di stampo "giustificazionista" sulle foibe: in questo modo la memoria delle migliaia di persone innocenti che persero la vita solo perché italiani è infangata ancora una volta".