A Torino con i mono in sharing risparmiate 15 tonnellate di Co2: in arrivo le aree di sosta

Quindici tonnellate di Co2 risparmiate. A poco meno di tre mesi dal lancio, è questo l'impatto ambientale dei monopattini in sharing a Torino, emerso oggi in una commissione dedicata al primo bilancio su questa nuova forma di mobilità condivisa.

Lapietra ha poi chiarito le novità che verranno introdotte, nelle prossime settimane, al bando dei monopattini in sharing. Quello attualmente in vigore è basato sul decreto Toninelli, ormai superato dal Milleproroghe. "Verranno definite - ha spiegato - aree di non sosta come piazze auliche e zone pedonali, dove si potrà passare ma non fermarsi".

"Al tempo stesso - ha aggiunto - dopo esserci confrontati con gli operatori, e preso in analisi i dati dello sharing, definiremo delle zone di parcheggio per i monopattini in sharing".