San Donato, la “Cabina dell'arte diffusa” riparte ma qualcuno ha buttato via i libri

La “Cabina dell'arte diffusa” di Piazza Peyron, nel cuore del quartiere San Donato, è pronta a ripartire: dopo i recenti episodi di vandalismo ed i conseguenti attestati di solidarietà arrivati da molte parti d'Italia nelle settimane successive, il progetto dell'associazione Tribù del Badnightcafè riaprirà i battenti con un doppio appuntamento intitolato “Amukina party – La cultura è un disinfettante dell'anima”.

Gli atti, però, non si sono fermati e nella giornata di giovedì è stato registrato un altro episodio decisamente sgradevole. A raccontarlo è direttamente il presidente dell'associazione Daniele D'Antonio: “Qualcuno – dichiara - giovedì pomeriggio si è preso la briga di prendere tutti i libri e le riviste che, spontaneamente, gli abitanti del quartiere avevano portato nei giorni scorsi, insieme a due cassette di plastica che li contenevano, per buttarli in un cassonetto dell'indifferenziata poco distante”.

Per quanto riguarda l'evento organizzato per la riapertura, “Amukina party” prevede una prima parte in programma oggi pomeriggio (dalle 17 alle 19): in occasione della campagna “M'illumino di meno”, dedicata al verde, l'associazione Jonathan interverrà su Piazza Peyron; i partecipanti riceveranno un vaso di tulipani coltivati dalle detenute del carcere delle Vallette. Il secondo appuntamento, in programma domenica 8 alle 11, prevede invece diverse performance artistiche.

Il programma completo delle due giornate è disponibile al seguente link