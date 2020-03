Meteo, dopo la pioggia su Torino e provincia torna l'alta pressione e arriva la Primavera

Dopo una veloce perturbazione transitata nella giornata di ieri, da oggi sarà in aumento la pressione e il bel tempo caratterizzerà tutta la settimana con temperature in aumento. Solo sulle Alpi saranno possibili ancora precipitazioni. Weekend ancora incerto.

Fino a venerdì, dunque, il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso, più copertura sulle Alpi dove non si escludono deboli piogge anche a quote medio-alte, in particolare domani e venerdì. Temperature minime in calo domani mattina, con valori anche localmente sotto lo 0 e locali brinate/gelate al mattino, poi risaliranno gradualmente fino a venerdì e saranno comprese tra 8 e 10 °C. Massime in risalita già da domani e con valori che toccheranno diffusamente i 20/22 °C a metà settimana.

La tendenza nel weekend potrebbe invece vedere una veloce perturbazione di passaggio nella nottata di venerdì, con precipitazioni che attualmente potrebbero interessare per lo più le Alpi nordoccidentali, poi dovrebbe essere di nuovo un weekend stabile ma con temperature in leggero calo.