Piemonte, manutenzione delle barriere laterali sul raccordo Torino-Caselle

Anas ha programmato la manutenzione delle barriere laterali danneggiate a causa di incidenti lungo il raccordo autostradale n. 10 “Torino-Caselle”.

Giovedì 2 aprile sarà attivo il restringimento della carreggiata in direzione Torino per un tratto di circa 200 metri tra gli svincoli per la provinciale 460 (svincolo 3) e Borgaro (svincolo 2). Venerdì 3 aprile il cantiere sarà attivo, alla stessa altezza e per una lunghezza complessiva di 200 metri, lungo la carreggiata per Caselle Torinese.

La limitazione sarà in vigore dalle 7:00 alle 19:00, con deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che in ottemperanza alle disposizioni governative per l'emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa).