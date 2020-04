Vigili del fuoco in azione, a Torino, per soccorrere un uomo caduto nella Dora poco prima della mezzanotte. Sul ponte che attraversa la Riparia, in via Livorno, un passante è precipitato sul greto del fiume.

La squadra dei pompieri ha calato gli operatori saf con l'autoscala. Dopo essere stato imbragato dentro ad una barella, il ferito è stato affidato ai sanitari presenti con un'ambulanza. Sul posto anche la polizia di stato.