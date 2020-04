Saracinesca aperta di un bar a Pianezza, Carabinieri arrestano coppia di spacciatori

Nei giorni scorsi, a Pianezza, i carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga e di una pistola due conviventi. A finire in manette il titolare di un bar, di 60 anni, e la sua compagna, di 28 anni, entrambi domiciliati nel comune della cintura torinese.

Durante i controlli per il rispetto delle misure contro il Coronavirus, i militari hanno notato la saracinesca aperta di un bar a Pianezza gestito dall’uomo e hanno eseguito una verifica. Il locale era regolarmente chiuso al pubblico ma la coppia è sembrata a disagio e la 28enne ha chiesto ripetutamente di andare in bagno.

La perquisizione eseguita da una donna dell’Arma ha permesso di trovare 32 grammi di cocaina indosso alla ragazza. A casa della coppia, i carabinieri hanno sequestrato un bilancino di precisione e 4.050 euro in contanti, verosimile provento di attività delittuosa, e in un’altra casa nella disponibilità della ragazza una pistola cal. 7,65 modello 27, marca “Bohmische Waffenfabrik”, con matricola abrasa, comprensiva di caricatore co 9 proiettili relative munizioni e un coltello.

Stupefacente, armi e munizioni sono stati sequestrati. L’arma sarà inviata al Ris di Parma per verificare la provenienza e se sia stata utilizzate per commettere reati.