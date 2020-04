Silenzio e preghiera, l’ultimo saluto a chi muore durante la pandemia Coronavirus: “I defunti arrivano qui soli” [FOTO E VIDEO]

“I funerali sono aumentati a dismisura, ne facciamo 50 al giorno. Prima del Coroanvirus la media era 25, al massimo 30”. Sono parole di dolore quelle pronunciate da Marco Allara, diacono permanente della Diocesi di Torino in servizio al cimitero Monumentale. L’ultima (e unica) benedizione alla salma del defunto spetta a lui e agli altri diaconi.

Da quando c’è il Coronavirus, però, è cambiato tutto. “Non abbiamo più contatto con i parenti, non possiamo abbracciarli, stringergli la mano e dare loro conforto” spiega Allara. Fuori dal Monumentale è un via vai continuo di carri funebri, senza sosta alcuna. Come spiegato dal diacono, sono pochissimi i famigliari dei deceduti presenti: “Quando accogliamo i defunti Covid, questi arrivano completamente soli: una volta appurato che sono morti per il Coronavirus, i parenti sono in quarantena. E’ dolore che si aggiunge al dolore. Spesso i famigliari ci chiedono il filmato della benedizione per avere un ricordo”.

Che i numeri delle cremazioni e tumulazioni siano in forte crescita, dopo i primi mesi del 2020 in cui si era registrato un calo dei decessi, è noto. A riferirlo è Marco Giusta, assessore Comunale ai servizi cimiteriali: “Purtroppo la situazione si è invertita: nel marzo 2020, rispetto al marzo 2019, si sono registrati 440 decessi in più”. Un quadro nero che fotografa alla perfezione la portata dell’emergenza sanitaria vissuta nel torinese, con un dato che però accende un barlume di speranza: “Ieri, per la prima volta da settimane a questa parte, il numero di decessi rapportato con l’anno precedente è stato inferiore” spiega l’assessore. Il giorno più triste? Il 29 marzo, con 48 morti in più rispetto allo stesso giorno ma del 2019. La fascia più colpita è quella di persone tra gli 80 e i 90 anni, pi a seguire quelle successive.

Il cimitero Monumentale è chiuso al pubblico, aperto solo a un numero ridottissimo di parenti al fine di evitare il più possibile gli assembramenti. Nessuna cerimonia pubblica, nessuna possibilità di un ultimo saluto esteso a parenti lontani, amici e conoscenti. E’ per questo motivo che il Comune di Torino, in collaborazione con AFC, società che gestisce i servizi cimiteriali, sta pensando di trovare un modo per rendere tutto questo possibile, una volta terminata l’emergenza sanitaria. “Quando tutto sarà finito, offriremo gratuitamente ai parenti che abbiano necessità di ricordare i propri cari la possibilità di farlo”.