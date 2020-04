Il Torino Horror fest celebra 20 anni e lancia il concorso "I racconti del gatto nero"

In vista della 20° edizione arriva una grande novità in casa TOHorror: la prima edizione del concorso letterario “I racconti del gatto nero”. Il concorso si rivolge a tutti gli autori e sceneggiatori emergenti, maggiorenni, provenienti dall’Italia e dall’estero (in questo caso le opere dovranno essere comunque in lingua italiana) in grado di declinare i nostri generi di riferimento: fantastico, horror, fantascienza, thriller, grottesco, fantasy, bizzarro, macabro.

Due le categorie: sceneggiature per cortometraggi a tema fantastico (max 20 cartelle) e racconti a tema fantastico (max 10 cartelle, ricordiamo che una cartella corrisponde a 1800 battute spazi inclusi). Ogni autore potrà partecipare con un massimo di due opere per ogni categoria e sono ammesse solo opere inedite (fatta esclusione per autopubblicazioni e antologie). Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre la mezzanotte del 30 giugno 2020, esclusivamente via mail all’indirizzo della segreteria: concorso@tohorrorfilmfest.it.

La quota di partecipazione è 10 euro per ogni opera iscritta al concorso. I vincitori di entrambe le sezioni saranno premiati durante la cerimonia di chiusura del 20° TOHorror Fantastic Film Fest durante la premiazione ufficiale nella notte del 31 ottobre 2020 al Blah Blah Cineclub.

La giuria sarà composta da professionisti del mondo letterario e dello spettacolo, giornalisti, sceneggiatori, registi, scrittori.

Se, come diceva Donald Barthelme, lo scopo della letteratura è creare uno strano oggetto peloso che ti spezza il cuore… Spezzateci il cuore, fateci sobbalzare, sorprendeteci, divertiteci, terrorizzateci, fateci riflettere. Sbizzarritevi e inviateci le vostre opere!

Bando e regolamento:

https://www.tohorrorfilmfest.it/bando-di-concorso-racconti-e-sceneggiature/