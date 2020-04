“Siamo scappati di corsa, il fumo nero saliva dalle scale”: la testimonianza degli evacuati dell’incendio di via Santa Teresa [FOTO e VIDEO]

Paura, tanta paura e una corsa disperata per la tromba delle scale per sfuggire alle fiamme. Non se la dimenticheranno facilmente la mattinata di mercoledì 8 aprile gli inquilini del palazzo di via Santa Teresa, evacuati in fretta e furia a causa dell’incendio scoppiato al pian terreno in un negozio di fiori finti.