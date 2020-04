Droga nascosta nella Bibbia e spaccio vicino alla chiesa Valdese: due pusher arrestati e denunciati

Un arresto ed una denuncia per detenzione ai fini di spaccio ad opera del personale dalla Polizia di Stato la scorsa settimana. Gli agenti del commissariato Barriera Milano, dopo aver assistito ad una compravendita di sostanza stupefacente in via Baltea, controllano il pusher, cittadino nigeriano di 30 anni. Perquisito il domicilio dell’uomo, i poliziotti rinvengono due sacchetti di nylon contenenti cocaina per circa 37 grammi; uno posizionato nell’armadio tra i vestiti, l’altro su di una mensola nella cucina, occultato tra le spezie. Il provento dell’attività illecita, oltre 1000 euro in contanti, erano nascosti all’interno di una sacra bibbia in lingua inglese. Il trentenne è stato arrestato.