Mezzenile toccata solo di striscio dall'emergenza coronavirus

Se a Torino il “morbo infuria”, ci sono zone dove per fortuna si gode di una tranquillità, fragile e proprio per questo attentamente vigilata, che non a molti è concessa.

Una di queste isole felici, si estende a monte di Lanzo, su per le tre valli che furono in passato culla dell’alpinismo italiano agli albori del ventesimo secolo e ambita meta turistica dei torinesi successivamente, prima di conoscere un lento ma inesorabile declino, figlio delle fughe al mare di Liguria e di spiagge esotiche. Facciamo quattro chiacchiere in compagnia del Sindaco di Mezzenile, Sergio Pocchiola Viter.

Com’è la situazione sanitaria a Mezzenile ed in vallata?

A Mezzenile abbiamo avuto un solo caso di una persona, che però non abita qui, quindi siamo al momento senza casi in paese. Anche le altre località della vallata hanno situazioni simili alla nostra, con uno o due casi per paese. Solo Chialamberto, fa eccezione, perché è sede di una residenza per anziani di una certa consistenza numerica e dagli ultimi controlli eseguiti, pare siano ventisette i positivi.

Come è cambiata la vita dei valligiani, dall'inizio della quarantena?

Mah, diciamo che c'è un po' più di attenzione al distanziamento sociale e all'uso dei dispositivi di protezione, di cui il nostro Comune ha fatto dono ad ogni famiglia di residenti sotto forma di una mascherina lavabile e riutilizzabile. Ma in questo periodo dell'anno, non ci sono ancora gli arrivi dei villeggianti che hanno seconde case in paese e quindi, tolta la insolit fila fuori dal negozio di alimentari, per il resto è tutto abbastanza normale. Pesa un po' la chiusura dei bar.

Anche le attività produttive sono state penalizzate...

Sicuramente la chiusura imposta per ragioni sanitarie ha pesato su una economia già abbastanza fragile di suo. Di positivo c'è che molti acquisti che prima magari erano fatti fuori vallata, perché i valligiani che lavorano a Torino e dintorni potevano approfittare dei negozi cittadini, oggi si concentrano nei negozi locali, che a mio parere hanno avuto un incremento del giro di affari.

Nel breve termine, quali sono le ricadute sull'economia locale?

Per la parte legata ad attività produttive, ci sarà da capire gli interventi di sostegno previsti a livello centrale in che forma, con che tempi ed in che quantità arriveranno, e quindi che peso avranno sulle imprese locali. Posso pensare che in estate ci si possa attendere un incremento del turismo da parte di proprietari di seconde case e anche da nuovi affittuari, che un po' per la convenienza economica di fare vacanze vicino a Torino ed un po' per la maggior possibilità che la montagna offre, rispetto al mare, di isolamento e di passeggiate in luoghi non affollati, dovrebbero privilegiare una scelta che riporta in auge il turismo anni sessanta e settanta e con esso rivitalizzi anche l'economia montana. Sta a noi farci trovare pronti, con offerte mirate alla tipologia dei turisti ed al rispetto delle disposizioni di legge su distanziamento sociale e prevenzione.

Il quadro che esce da questa disamina, tutto sommato non è dei più foschi, anzi. Per la montagna si prospetta una possibilità unica di riscatto e di ritorno ad antichi fasti. Una sfida importantissima, da prendere al volo per offrire un futuro ai giovani abitanti delle terre alte, per frenare l’emorragia lenta ma costante che ha svuotato le montagne della miglior gioventù per decenni, per restituire alle valli piemontesi una dignità quattro stagioni, non solamente legata alla neve, sempre più scarsa, delle montagne olimpiche.