Incipit offresi prosegue online e ospita Guido Catalano su Facebook e Youtube

In attesa che ricomincino le tappe “live” del primo talent letterario itinerante dedicato agli aspiranti scrittori, Incipit Offresi prosegue online per mostrare il “dietro le quinte”: i segreti che si celano dietro la scrittura di un libro con il coinvolgimento di scrittori affermati o aspiranti tali e con il supporto del Trio Marciano (Vito Miccolis, Mao-Mauro Gurlino, Mattia Martino) e degli attori di BTeatro. Tutto sulla pagina Facebook di Incipit Offresi e sul canale Youtube della Biblioteca Archimede.

Protagonista dell’appuntamento di giovedì 23 aprile alle 18.30 è Guido Catalano. Lo scrittore e poeta ha pubblicato otto libri di poesie, i romanzi “D’Amore si muore ma Io no” e “Tu che noi sei romantica” (Rizzoli) e conquistato i palchi dei teatri e dei live club più importanti d’Italia registrando diversi sold out. La sua ultima fatica “Poesie al megafono” è il primo libro poetico parlante della storia, nel senso che è un libro di carta, inchiostro e parole ma dentro c’è anche la voce dell’autore, un po’ come nei libri per bambini con i versi degli animali della fattoria.