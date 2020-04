Gli artigiani digitali continuano la loro assistenza gratuita in "Smart Working"

I ragazzi del corso di Operatore Elettronico dell’ENGIM Piemonte - Artigianelli di Torino che aderiscono al progetto degli “Artigiani Digitali”, in tempi di lockdown sono pronti a dare il loro supporto in smart working. Sempre con la presenza online del tutor formatore, i giovani studenti sono a disposizione per dare assistenza remota “teleguidata” nel risolvere i piccoli problemi digitali degli studenti, dei genitori (alle prese con la Formazione a Distanza dei figli o con il loro smartworking), con i cellulari che non si connettono, ma potranno anche dare consigli su come “riparare” un pc od un notebook che non funziona. L’unica differenza dalla modalità consueta è che invece di metterci le mani loro, guideranno gli utenti via web.

Come sempre l'assistenza è gratuita, ma ora avviene attraverso un servizio offerto tramite videoconferenza (sono sufficienti PC o smartphone e connessione internet), ogni lunedì e giovedì dalle 15 alle 17, prenotandosi su https://bit.ly/moduloassistenza_artdig.

In tempi normali, il progetto degli Artigiani Digitali, in una vera e propria impresa formativa, coinvolge gli studenti che decidono di dedicare volontariamente il loro tempo per riparare oggetti elettronici, desiderosi di ridurre i rifiuti elettronici e animati dal desiderio di avere più tempo per far pratica e imparare un lavoro che altrimenti rimarrebbe solo teoria. Imparano a gestire i “clienti” in un ambiente protetto, mettere le mani nell’hardware, migliorare le loro competenze e risolvere le problematiche che vanno dalla sostituzione del display del cellulare alla reinstallazione dei sistemi operativi dei computer.