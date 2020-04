No al take away in Piemonte: il commercio torinese "impacchetta" tutta la sua delusione contro Cirio

“La situazione è critica: se non si va incontro alla ristorazione, avremo ben poco da raccontare sull’enogastronomia del Piemonte”. E’ questo l’ultimo allarme in ordine di tempo che arriva da Confesercenti Torino, per bocca del coordinatore Fiept Luca Amato, dopo che ieri il presidente Alberto Cirio ha annunciato lo stop al take away per ristoranti, gastronomie e bar dal 4 maggio. Una restrizione per il Piemonte, rispetto a quanto annunciato a livello nazionale dal Premier Giuseppe Conte domenica sera.

Il comparto della ristorazione, solo a Torino, conta 7 mila aziende per 21 addetti: la maggior parte sono a gestione famigliare, con qualche dipendente. “Dopo lo stop – spiega Amato – il take away rappresentava l’unico spiraglio del settore: a seguito dell’annuncio del Premier le attività si stavano riorganizzando con ordini e acquisti, che hanno dovuto bloccare. Con questo annuncio Cirio ci ha dato la mazzata finale”.

Il food, così come le altre attività commerciali, ha dovuto fare fronte ad una serie di difficoltà, come quelle per l’accesso al credito, la cassa in deroga in ritardo così come i 600 euro. Confesercenti chiede inoltre che il take away sia garantito, senza alcuna limitazione: se il cliente ordina una pizza, devo poter prendere anche una birra. Se prende un panino in un bar, devo poter portare via anche il caffè. “Le attività sono in ginocchio e qualcuno sembra non rendersene conto: è inaccettabile” conclude Amato.

Grande delusione è anche quella espressa da Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Torino e provincia: "Una doccia fredda per quella che era almeno una minima speranza delle nostre aziende della ristorazione: era una soluzione per poter fare andare avanti l'attività, al minimo, ma almeno andare avanti. Sono aspettative che in questa maniera vengono deluse". E aggiunge: "E' vero che siamo in una situazione problematica a livello sanitario, ma la percezione è che l'impazienza stia crescendo, tra le imprese. Una rabbia che stiamo cercando di stemperare, ma che aumenta".

Ma nella maggioranza di Cirio non tutti la pensano come il Presidente. Il neocapogruppo regionale di Fdi, Paolo Bongioanni, chiede al governatore di rivedere con “estrema urgenza le sue posizioni (dando il via libera al take away ndr), anche nell'ottica di un messaggio di sostegno ad una minima ripresa economica e sociale verso queste categorie produttive, a cui il Piemonte dovrà sempre dire grazie anche in termini di crescita turistica”. “Non possiamo essere noi i colpevoli -aggiunge l’esponente del partito della Meloni - della morte di un sistema produttivo al quale al momento oltre a parole non abbiamo dato altro”. Bongioanni, oltre ad un confronto con le associazioni di categoria, chiede che il Piemonte attivi “interventi di sostegno a fondo perduto a favore delle piccole e medie imprese”.

Un appello condiviso dal Coordinamento della associazioni di commercianti di Torino, che ha inviato al Presidente della Regione e alla sindaca Chiara Appendino un elenco di proposte per permettere la rinascita del comparto. Tra le richieste del documento, come spiega il Presidente Fulvio Griffa, quella di abbattere il costo del lavoro fino a dicembre 2021 tramite tasse locali annullate, esenzione del versamento dei contribuiti per i dipendenti per i mesi di stop, ampliamento degli spazi dei dehors senza oneri e un accesso al credito facilitato.



E critiche alla decisione di Cirio arrivano anche dal mondo artigiano, che parlano di: "sgomento e preoccupazione per l’ipotesi di uno slittamento del take away - commenta Giorgio Felici, presidente di Confartigianato Piemonte -. La categoria è amareggiata ed esasperata dalla situazione che si sta verificando per il protrarsi del Lockdown. Siamo sconcertati come un’amministrazione possa legittimare in questo modo il proliferare della concorrenza sleale della grande distribuzione. Se i Governatori di altre regioni hanno autorizzato tale formula, anticipando, di fatto, il Presidente del Consiglio perché non farlo anche qui da noi?”.