Coronavirus, l'Asl To5 ringrazia la generosità dei piccoli comuni

Il comune di Osasio ha coordinato con i comuni confinanti di Pancalieri, Lombriasco e Carignano, una raccolta di materiale che sarà destinato all’ospedale San Lorenzo di Carmagnola Il materiale consistente in: 300 tute idrorepellenti, 1500 mascherine, 100 occhiali protettivi, 50 visiere e gel disinfettante, è stato consegnato alla direzione di presidio del San Lorenzo questa mattina, mercoledì 29 aprile, nel corso di una breve cerimonia avvenuta nel cortile dell’ospedale.

“Il nostro motto è stato ‘I Piccoli sanno fare cose grandi’ – ha spiegato il sindaco di Osasio, Silvio Cerutti, che ha coordinato il progetto di raccolta con i colleghi dei comuni limitrofi (presente per Pancalieri il primo cittadino Alessandra Vincenti), la Cri di Pancalieri e la Protezione civile di Osasio - Un progetto nato da cuore per il cuore, il lavoro e la sicurezza degli operatori dell’Asl TO5 e, in particolare di quelli dell’Ospedale San Lorenzo. E’ stata per noi una grande gioia poter donare questo materiale all’azienda sanitaria con la speranza che, nel futuro non sia più necessario dover affrontare emergenze di questa portata”.

“Grazie al Comune di Osasio che ha coordinato la raccolta e grazie alle associazioni che hanno partecipato coinvolgendo i cittadini in questa bella impresa – ha detto il Direttore generale dell’Asl TO5, Massimo Uberti - Il territorio ha dimostrato una grande generosità segno di un significativo attaccamento al servizio sanitario e ai suoi operatori”.