Moncalieri ricorda le vittime del coronavirus e si prepara al 4 maggio

Alla vigilia del 1° Maggio, Festa del Lavoro, il Comune di Moncalieri ha voluto ricordare i suoi defunti, in particolare coloro che hanno perso la vita in queste settimane a casa del coronavirus.

“Un pensiero ai nostri cari, sempre vicini anche se distanti”, ha detto il sindaco Paolo Montagna, usando le parole scelte per accompagnare le corone di fiori, posizionate nei due cimiteri cittadini. "È un pensiero dedicato a loro, da tutta la Comunità". L'iniziativa, voluta dall'assessore Michele Morabito, è un modo per non dimenticare quello che è stato mentre ci si prepara al 4 maggio, alla fine di questo lunghissimo lockdown.

Da lunedì 4 maggio, a Moncalieri, bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie potranno vendere con la modalità dell’asporto. L’inizio del servizio di asporto dovrà essere comunicato al Comune, alla mail ufficio.commercio@comune.moncalieri.to.it con oggetto: “inizio vendita asporto”, indicando nella mail denominazione, indirizzo e numero di telefono dell’attività. Il servizio di asporto potrà essere effettuato dalle ore 6 alle 21.

"I clienti dovranno ordinare da remoto (internet, telefono), indossare obbligatoriamente la mascherina, in attesa dell’ingresso, mantenere la distanza minima in coda di 2 metri", ha ricordato il sindaco Montagna. "Tutti gli addetti alla vendita dovranno indossare alla mascherina. Tra addetto alla vendita e cliente è previsto che venga sempre mantenuta una distanza di due metri".

Da lunedì 4 maggio, a Moncalieri, riaprono librerie, cartolerie e negozi di abbigliamento da bambino. Ci si incammina verso il ritorno alla normalità.