Torino, un 1° Maggio in musica tra i cortili di Borgo Rossini

Tre cortili, tre musicisti di zona, un gruppo di residenti attivi, i cittadini affacciati dai balconi: sono stati loro i principali protagonisti di un 1° Maggio molto particolare per Borgo Rossini, passato in musica e allegria con concertini acustici in grado di allietare il distanziamento fisico “forzato” di questa emergenza sanitaria.

Per il quartiere, casa di molti artisti e creativi, non si tratta del primo “diversivo” culturale andato in scena durante la pandemia di coronavirus: “Volevamo - spiegano gli organizzatori – accendere un po' di speranza nel quartiere utilizzando il canale secondo noi migliore, ovvero la musica. I concertini, durati al massimo 20 minuti in modo da non essere troppo invasivi, si sono svolti nel raggio di 200 metri con una buona partecipazione di pubblico dai balconi; qualcuno ha chiesto anche il bis”.

La data del 1° maggio non è stata scelta casualmente: “Dopo le commoventi iniziative organizzate in città per il 25 aprile - concludono – ci tenevamo che il nostro 'festival' si svolgesse in una giornata importante come quella della Festa dei Lavoratori”.