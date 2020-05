Moncalieri, proseguono le attività di "Storie cucite a mano" per i più piccoli

Arte, teatro, compiti a casa, tutorial ludico-creativi: a Moncalieri continua a crescere la comunità digitale di Storie cucite a casa. L'emergenza coronavirus non ha fermato infatti le attività del progetto Storie cucite a mano, selezionato dall’impresa sociale "Con i Bambini" - nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile - che, anche a Roma e Lecce, si sono spostate sul web. Tutto lo staff e i partner di Storie cucite a mano si sono messi a disposizione di famiglie e bambini per continuare a sostenere l'educazione e la genitorialità e limitare gli effetti negativi dell'attuale situazione sulla povertà educativa e il rischio di dispersione scolastica.

Nel comune piemontese, alle porte di Torino, Storie cucite a casa ha sostenuto l'Istituto Comprensivo Santa Maria, partner del progetto, comprando 20 tablet destinati ai piccoli studenti delle elementari, integrando così gli acquisti realizzati dalla scuola con i fondi ministeriali, risultati insufficienti per coprire completamente le numerose richieste pervenute. I tablet - acquistati grazie al sostegno della Cooperativa Sociale P.G. Frassati - sono in fase di consegna dalla Scuola alle famiglie per garantire a tutti di riprendere la didattica a distanza.

E se il tablet, lo smartphone, il computer sono strumenti fondamentali in questo momento, anche la connessione a internet diventa un bene primario. «Per questo abbiamo lanciato una campagna di condivisione della propria wireless per dare la possibilità a tutti di navigare», spiega Fabiana Brega, della Cooperativa Sociale Educazione Progetto, coordinatrice di Storie cucite a mano. «Oltre al sostegno materiale, il progetto prosegue la collaborazione con i team di insegnanti per realizzare video lezioni, incontri on-line dedicati alle classi, sostenere dove richiesto i docenti nella didattica a distanza e portare avanti i percorsi educativi avviati in classe. Per essere più vicini a chi a casa fa fatica a seguire il programma scolastico abbiamo convertito l'attività Ap-prendo il futuro in un aiuto compiti a distanza tramite telefono, chat, video chiamate e tanti strumenti scelti dalle famiglie e dai bambini per aiutare loro a fare i compiti», prosegue. «Tutte le educatrici e gli educatori sono stati messi a disposizione per poter accogliere le richieste delle famiglie».

Non solo docenti ed educatori “digitali”: anche i genitori continuano a essere protagonisti del progetto nella sua versione “a casa”. Il gruppo del workshop “Io e gli Altri” e del “Laboratorio dei giganti” proseguono le attività a distanza con appuntamenti in video chiamata di gruppo e attività artistiche collettive, a distanza. «Proprio la scorsa settimana, con il gruppo delle mamme “Le amiche della piazza” e i loro bimbi, abbiamo svolto un primo incontro del laboratorio di argilla a distanza per creare un’opera d’arte condivisa che racconta di noi ai tempi del Coronavirus”, spiega la coordinatrice.

Modi alternativi per continuare a sostenere le famiglie, essere un punto di riferimento per la genitorialità e restare, anche a distanza, uno spazio di aggregazione e costruzione di relazioni. "Con i Bambini" ha assicurato, infatti, ai 355 progetti in corso – che coinvolgono 6.600 organizzazioni in tutta Italia e oltre 480.000 minori – la possibilità di attivare sistemi di apprendimento alternativi (info su www.percorsiconibambini.it/apprendimento-a-distanza). Quindi se alcune azioni previste nel progetto triennale sono state sospese, per altre invece i partner di Storie cucite a mano stanno sperimentando nuove forme di coinvolgimento. Continunano anche le attività quotidiane sugli account social (Facebook e Instagram), sul blog (percorsiconibambini.it/storiecuciteamano) e sul canale YouTube con le "rubriche fisse" dedicate al teatro (grazie alle compagnie Teatrulla, Garofoli/Nexus e Principio Attivo Teatro) e ai tutorial ludico-creativi utilizzando materiali poveri, facilmente reperibili in casa.

Il progetto coordinato dalla Cooperativa Sociale Educazione Progetto di Torino (capofila), dall'Associazione 21 luglio Onlus di Roma e da Fermenti Lattici di Lecce, con il monitoraggio della Fondazione Emanuela Zancan e la comunicazione a cura della Cooperativa Coolclub, coinvolge numerosi partner nei vari territori. Oltre alle amministrazioni comunali di Moncalieri e Lecce e all'Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello e La Loggia, il progetto vede tra i partner Associazione Teatrulla, Cooperativa Sociale P.G. Frassati, Istituto Comprensivo Statale "Santa Maria" (Moncalieri), Associazione Garofoli/Nexus, Digiconsum, Istituto Comprensivo Giovanni Palombini, Fondazione per l'educazione finanziaria e al risparmio, In.F.O.L Innovazione formazione orientamento e lavoro (Roma), Casa Circondariale "Borgo San Nicola", Istituto Comprensivo "P. Stomeo - G. Zimbalo", Principio Attivo Teatro, PSY Psicologia e Psicoterapia cognitiva integrata (Lecce), ABCittà società cooperativa sociale onlus (Roma e Lecce).