Brutto incidente attorno alle 12.30 di oggi, venerdì 8 maggio, in corso Galileo Ferraris all'incrocio con via Fratelli Carle: una donna, investita da una vettura, è stata trasportata al Cto in gravi condizioni.

Sulla dinamica dell'incidente sono in corso le indagini della squadra infortunistica della Polizia Municipale. L'incidente ha causato disagi anche al traffico ed alla circolazione dei bus: le linee 5, 42 e 64 sono state deviate per circa un'ora e mezza.